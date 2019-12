Rodrigo Goldberg: Espero que este no sea el último capítulo de Johnny Herrera en la U

El director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg habló sobre la salida del portero Johnny Herrera de Universidad de Chile, aclaró que no le ofrecieron un cargo administrativo para que se mantuviera en el club y además expresó su deseo para que en algún futuro vuelva a la institución.

"Siempre la despedida de un ídolo, de un tipo tan importante como Johnny le trae consecuencias a los que se quedan. Es una cuestión inevitable y tenemos que asumir ese costo. Espero que este no sea el último capítulo de Johnny Herrera en la U", expresó.

"Tengo un respeto por Johnny y admiración por todo lo que hizo, ganó la mitad de los títulos que tiene este club y nosotros sugerimos hacer una conferencia de prensa con el presidente y él en su tono dijo no, soy malo para las despedidas, y lo respetamos", reveló el ex futbolista.

"Tuvimos una conversación con otros tipos de ofrecimientos que seguiremos conversando para más adelante, como el partido de despedida, se le hicieron varios ofrecimientos y él con su carácter prefirió que no y optó por hablar afuera, pero es su forma y la respetamos así", prosiguió.

Goldberg aclaró que "no se le ofreció ningún cargo directivo, como salió ayer, me encantaría porque nos haría muy bien, a nosotros, a la institución y a los más jóvenes, que cuando no siga jugando pueda traspasar ese amor por la U, esa pasión que siente por el fútbol y lo que vivió en U. de Chile desde lo más bajo que fueron momentos difíciles hasta ganar la Copa Sudamericana, que pueda traspasar a los más jóvenes".

Sobre la decisión de no renovar contrato de Johnny Herrera, afirmó que en Azul Azul "hacemos evaluaciones desde nuestra perspectiva como directores deportivos y otra desde la perspectiva del técnico, esta decisión se toma en ambas líneas".

"La evaluación deportiva la hace el técnico, hacen un informe y se lo comentan primero al jugador", agregó.

El directivo de la U también contó que el club estudiantil estudia opciones para definir el cupo de Chile 4 a Copa Libertadores, el que Unión Española solicitó en base a los criterios deportivos de la Copa Chile.