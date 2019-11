Rodrigo Goldberg: La vuelta al fútbol no es una contradicción con el movimiento social

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, habló tras la reunión de directorio de Azul Azul, asegurando que no pueden planificar con certeza el 2020 hasta no saber si mantendrán la categoría, además, defendió el regreso del fútbol, lo que, según su visión, no se contradice con el movimiento social.

De cara el duelo con Huachipato del domingo a las 11:30 horas (14:30 GMT), apuntó que esperan "llegar sin contratiempos, que se juegue y que nos preocupemos sólo de lo deportivo. Tenemos planes de contingencia y estamos preparados para distintos escenarios, pero lo que espero es que esto se desarrolle en paz, no digo con normalidad porque no es lo que espera el país, pero ojalá que lo que podamos ver sea sólo en la cancha".

"Lógico que esto les pega a los jugadores, los futbolsitas chilenos son ciudadanos y votan, mientras que los extranjeros llegaron a un país y ahora se encontraron con otro, eso les cambia las perspectiva. Pero las cargas de entrenamiento han sido las planificadas y dentro de todo hemos tratado de darle cierto aspecto de planificación, pese a que no se ha jugado", agregó.

En esa línea, manifestó que "hay que ser súper claros. La vuelta al fútbol no significa en ningún caso una contradicción con el movimiento social, el fútbol es una oportunidad de expresión, que la gente que se quiera manifestar que lo haga, que vuelva el fútbol no va en contra de las manifestaciones sociales, no es excluyente. Somos la única industria del país que se paró por completo".

"En Universidad de Chile, al año contamos con 18.000 personas externas que trabajan por nuestro equipo y ellos están de brazos cruzados, la gente debe entender que esa gente está sin trabajo", enfatizó.

Respecto al viaje a Talcahuano, Goldberg expresó que "lo más importante es garantizar la seguridad de nuestro plantel, se lo hemos manifestado a los jugadores, y esa es nuestra primera prioridad. Desconozco los detalles, sé del plan general".

¿El 2020?

El ex delantero también habló de la planificación de la próxima temporada y aseguró que "eso queda supeditado a los escenarios que podamos vivir el 2020 y mientras no tengamos definida la categoría no se sabrá. Tenemos planes pero vamos a esperar la confirmación de lo que esperamos, que es mantenernos en Primera, y de ahí ejecutarlo, antes sería irresponsable".

"Hay que planificar con todos los escenarios, pero las ejecuciones se hacen con cierto grado de certeza, antes no se puede", complementó.

En cuanto a las renovaciones, apuntó que "le expresamos al plantel que mientras no haya certeza de lo que va a pasar no nos vamos a sentar con nadie, de hecho, con Sergio Vargas hemos pospuesto todas las conversaciones con representantes, salvo casos puntuales, no nos sentaremos con ninguno porque no sacamos nada con avanzar".

Al ser consultado por Johnny Herrera, reconoció que "es un jugador especial por ser un gran referente, merece un trato distinto, pero como él siempre ha dicho es uno más del plantel y se ha sometido a las reglas del juego, ha entrando bien y recuperó la titularidad, lo que es bueno para él".