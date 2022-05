Rodrigo Goldberg: Me pegó fuerte la salida de la U

El ex gerente deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg se sinceró sobre la dificultosa etapa que vivió una vez que se consumó su salida de la concesionaria que administra a Azul Azul.

El ex jugador brindó una entrevista a Las Ultimas Noticias, en la cual contó que la llegada a Chile de su hijo Cristóbal, desde Estados Unidos, le trajo alegría tras vivir momentos complicados.

"Hubo momentos que veía todo oscuro, no podía dormir, andaba idiota, triste", señaló.

"Me pegó fuerte la salida de la U, pero ahí estaba santa Kika -su esposa- para levantarme. Ahora estamos los dos con trabajos y eso nos da tranquilidad, pero no ha sido fácil para saer honestos. Cuando salí de la U muchos me llamaron y me dijeron que no me preocupara, pero al final no pasó nada", siguió.

"A lo mejor nadie se quiere quemar conmigo. Uno queda marcado y todo tu prestigio y conocimiento queda en entredicho. Me pude equivocar, pero salí con mi conciencia muy tranquila. No le robé un peso a nadie. Con lo que teníamos sacamos cosas adelante, otras cosas se hicieron bien y otras no, pero mi conciencia está muy tranquila", expresó.

"Por fortuna apareció la radio Cooperativa y me dio la posibilidad de volver a los medios", complementó el comentarista de Al Aire Libre, que igualmente reveló que se encuentra en tratamiento.

"No me da vergüenza decirlo ni tampoco estoy haciéndome la víctima. Es súper sano hacerlo cuando uno está mal y hay que hacer todo lo posible para salir. Tengo niñas chicas y no puedo darme el lujo de echarme a morir".

En lo relativo a sus comentarios de Fórmula 1 en Cooperativa Motores, sostuvo que se estudió "todos los reglamentos y ahora tengo un espacio en la radio los viernes y también en las previas los fines de semana hacemos una media hora con Pablo Vargas y la Koty Sandoval. Ha sido una buena experiencia".