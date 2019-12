Rodrigo Goldberg: Montillo tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema

El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, reconoció que las negociaciones por el volante argentino Walter Montillo se complicaron y que en caso de implicar problemas con Tigre, su actual club, será difícil que se concrete.

Sobre esto, el ex jugador aseguró en el marco de la celebración por los 25 años del título de 1994 de los "laicos" que "nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo con él y la última comunicación que tuvimos fue con su representante".

"Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie", aseguró.

En relación a lo mismo, el "Polaco" agregó que "no se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar, varias circunstancias para que haya humo blanco".

"Pero lo más importante es que él esté tranquilo y que si eso llega a buen puerto, fantástico. Si no, tenemos en nuestra carpeta otros nombres más", indicó.

Al ser consultado por las tratativas con el zaguero venezolano Luis Del Pino Mago, Goldberg afirmó que "tenemos que afinar ciertos detalles que son más del tipo administrativo y esperamos tener buenas noticias a fines de esta semana, ojalá se pueda concretar".