Rodrigo Goldberg: No podemos hacernos eco de la desesperación y urgencia que hay en la U

Este lunes, los flamantes directores de Azul Azul Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas dieron a conocer los lineamientos del proyecto deportivo que encabezan para mejorar el panorama de Universidad de Chile.

En medio de ellos, el ex comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa afirmó que la presencia de ambos es para "poner la cabeza fría" y no para recibir las sugerencias que surgen como producto de la desesperación que existe en la U por ser colista del Campeonato Nacional.

"Nos dicen 'traigan aquí y allá a un jugador', y no saben cuánto cuesta o si tenemos cupos de extranjero, la edad, la situación, o si están con el pase en la mano. Hoy no podemos hacernos eco de la desesperación y urgencia, que entendemos, pero estamos acá para poner la cabeza fría y establecer evaluaciones y opciones al directorio", señaló el ex atacante.

Por su parte, Sergio Vargas afirmó que hasta el momento es "muy apresurado" hablar sobre el descenso que arriesgan en el cuadro "laico".

"Creo que es muy apresurado, el equipo no ha tenido los resultados que creemos debe tener por el plantel y jerarquía, es un momento circunstancial y esperamos salir rápidamente. Confiamos en eso. Todos sabemos que la situación es difícil, que hay un aspecto de presión que juega en contra", complementó.

De momento los lineamientos principales del proyecto deportivo son una reestructuración de la secretaría técnica y además que en los próximos tres años el 40 por ciento del plantel sea formado en U. de Chile.

Además, según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, en la U ya ronda el nombre del futbolista de Rosario Central Leonardo Gil para reforzarse por la lesión de Augusto Barrios.