Rodrigo Goldberg puso plazo a la búsqueda de técnico para la U: Ojalá tenerlo este fin de semana

El director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg puso este fin de semana como plazo para la búsqueda del próximo director técnico de Universidad de Chile y confirmó que también realizan gestiones para incorporar a un tercer refuerzo de cara al segundo semestre.

"Ojalá tenerlo este fin de semana. Lamentablemente, no todo depende de nosotros, para proteger las negociaciones establecemos protocolos, no queremos importunar a nadie, ni a los técfnicos ni nuestro trabajo y queremos respetar los plazos", señaló tras su regreso de Argentina, donde tuvo reuniones "provechosas" en las gestiones de los entrenadores y también para sumar a otro jugador.

"Fue un viaje muy provechoso, donde tuvimos la oportunidad de hablar con diversas personas relacionadas con técnicos y el último refuerzo que queremos incorporar, lo más probable es que en los próximos días tengamos noticias concretas, pero estamos muy satisfechos con el objetivo del viaje", indicó.

Además, Goldberg contó que Sergio Vargas "se quedó allá -en Argentina- para ver si puede avanzar aún más, así que estamos satisfechos".

El ex comentarista de Al Aire Libre también dijo que lo más urgente en la U es que Hernán Caputto, el DT interino, "esté tranquilo para el fin de semana y pueda sacar un buen resultado ante Antofagasta".

En el detalle de los nombres, sostuvo que Omar De Felippe "es uno de los nombres en carpeta, esperamos poder avanzar en estos próximos días" y reveló que Ariel Holan "es muy difícil, porque hablamos con su representante y está difícil, pero hasta que no tengamos nada amarrado no podemos soltar ninguna hebra".

¿Por qué un DT extranjero?

Goldberg explicó igualmente por qué optaron por buscar a un DT extranjero sin importarle su vinculación con el medio chileno.

"Los primeros nombres que buscamos están con club, como Miguel Angel Russo, Martín Lasarte y Beñat San José. Todos esos nombres que buscamos en algún minuto estaban con club, con compromiso, entonces teníamos que hacer correr la lista. El ideal era que conociera y hubiera dirgido acá, ojalá a la U, pero no se pudo, tuvimos que correr la lista y ver otros nombres".

"Pensé que iba a costar más, pero hay muchos técnicos que están dispuestos, algunos no querían y otros estaban súper entusiasmados, a mí me llamó la atención y me dio gusto, entendiendo que es un escenario difícil, no ideal, para cualquier técnico, es importante contar con alguien que quiera venir, que esté dipuesto a jugarse el todo por el todo, porque no es menor lo que está pasando con la U", complementó.

En última instancia confirmó que Pablo Lavandeira es una de las opciones para ser jugador de la U.