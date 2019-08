Rodrigo Goldberg reconoció que Jorge Pellicer y Gerardo Pelusso son "alternativas" para la U

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, se refirió al proceso de búsqueda de técnicos para el equipo, tras la bullada salida de Alfredo Arias, y reconoció que los entrenadores Jorge Pellicer y Gerardo Pelusso son "alternativas" que baraja el directorio para la banca de los azules.

Al ser consultado por Pellicer, ex DT de Universidad Católica, Goldberg fue escueto: "Es una alternativa". En el caso del uruguayo Pelusso, la respuesta también fue breve, aunque destacó dos detalles: "También es una alternativa. Lleva tiempo sin dirigir, pero estuvo en la U". Y sobre el rumor de Pablo Guede fue enfático: "El no está en la lista, no sé quien lo puso ahí".

Respecto al interinato de Hernán Caputto, explicó que "no descartamos que llegue hasta diciembre, pero él asumió por que tenemos una urgencia que nos consume a todos. Estará ante Antofagasta mientras nosotros monitoreamos otros nombres. Hemos hablado con un par, pero es una decisión que tomaremos con Sergio (Vargas) y el resto del directorio".

"El domingo desperté con curriculum de 30 entrenadores y sería fácil elegir uno, pero tenemos que ser responsables, conocer a las personas y sus formas de trabajar, y si no encontramos nada, quedarnos con Hernán", agregó.

Sobre la salida de Arias, "Polaco" afirmó que "fue cordial, entendió la situación y las necesidades que está pasando el club. Administrativamente está todo bien".

Del mismo modo, reiteró que la "autocrítica existe y eso es algo interno que no vamos a contar. Nos sacamos la cresta todos los días y somos los primeros en hacerla, a veces nos equivocamos".

Por último, sostuvo que el problema de Universidad de Chile "no pasa por el técnico, sino por la estructuración del plantel".

"Pasó con Angel Hoyos, con Frank Kudelka y con Alfredo. No es el técnico, es un plantel mal estructurado y tenemos la posibilidad de incorporar un último nombre. Esperamos tener la sapiencia y el ojo para atinar a ese último hombre", sentenció.