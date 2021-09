Rodrigo Goldberg reconoció que la U sondeó a Leonardo Gil: "Era imposible para nosotros"

El ex director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg reconoció que hubo averiguaciones para conocer las condiciones del actual volante de Colo Colo Leonardo Gil, cuando estuvo en el cargo en Universidad de Chile junto a Sergio Vargas, y explicó el motivo por el cual la operación nunca llegó a buen puerto.

Al ser consultado en Al Aire Libre en Cooperativa sobre la vercidad de los rumores que hablaron acerca de las supuestas consultas desde las huestes azules por el ex jugador de Rosario Central, Goldberg dijo que "sí, absolutamente".

Para el ex atacante, la llegada de Gil a la U no se dio porque, según explicó, "costaba 650 mil dólares el 50 por ciento del pase... era imposible para nosotros".

Goldberg igualmente contó sobre las averiguaciones que realizó sobre la opción de sumar a Paolo Guerrero: "Conversé latamente con la gente de Inter en Chile y cuando fuimos allá, fui a comer con el director deportivo de Inter y le pregunté, pero después no lo alcancé a plantear", explicó.

"Me di cuenta que Paolo Guerrero era más barato que -Nicolás- Blandi, entonces sabía que no había ninguna posibilidad, pero cuando conversé con la gente de Inter entendía que eran montos altísimos y por lo tanto no lo planteé, pero sí... hubo averiguaciones al respecto, por muchos jugadores, pero nunca hubo una conversación o una propuesta ni nada por el estilo", indicó.

Goldberg, en su diálogo con Cooperativa, también afimrmó que el plantel estudiantil "ha mejorado con la intervención de Esteban Valencia, le dio una soltura, libertad que no tenía con Rafael Dudamel, porque era un tipo muy esquemático, pegado al libro, y eso a muchos jugadores los tenía tensionados", pero afirmó que "para pelear un campeonato tiene que mejorar y ni hablar para clasificar a un torneo internacional".

De cara al Superclásico de este domingo, el ex futbolista indicó que "este partido es 99,9 por ciento cabeza".

"Un superclásico tiene un componente mental que para mí es determinante. Hay algunos analistas que dicen que la cabeza es el 80 y el físico el 20, y en un clásico es más todavía. Lo atribuyo a esta historia de no ganarle a Colo Colo a un tema mental, absolutamente", completó.