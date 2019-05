Rodrigo Goldberg y el momento económico de la U: Hay que raspar la olla

Rodrigo Goldberg, uno de los directores deportivos de Universidad de Chile, se refirió al complejo momento económico que vive Azul Azul y aseguró que deberán apelar al "ingenio" para poder mejorar al equipo de cara al segundo semestre.

"Hay que raspar la olla para ver cómo lo haremos. El ingenio y la voluntad están. Entiendo que la plata es importante, pero no nos vamos a quedar en eso de que porque no tenemos plata no haremos nada", explicó el ex futbolista.

"Tenemos que apegarnos a un plan económico y apelar al ingenio, a la gestión que estamos liderando con Sergio (Vargas). No es sencillo, pero llevamos un mes trabajando en la dirección deportiva, hicimos el diagnóstico y ahí veremos con qué metodología buscamos lo mejor para la U en el segundo semestre", precisó.

Del mismo modo, el "Polaco" habló sobre la continuidad de Alfredo Arias, asegurando que sería negativo para el plantel despedir al uruguayo.

"Para ningún club es grato tener que cesar a un entrenador y pagar indemnizaciones. Pero lo peor es lo que se produce adentro, los golpes anímicos que significa una salida del entrenador. Recordemos que hasta hace poco había otro técnico, y no es llegar sacar y poner a uno nuevo. Tenemos que ser prudentes en ese sentido", cerró.