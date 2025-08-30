Rodrigo Rey da el ejemplo: prioriza el bienestar del fútbol por sobre los puntos ante U de Chile

El arquero de Independiente Rodrigo Rey dio el ejemplo y entregó sensatas declaraciones tras el empate 0-0 contra Instituto en las que más allá de preocuparse por los puntos del duelo ante U de Chile, mostró interés en que no vuelvan a ocurrir los lamentables incidentes que conmocionaron a nuestro país y a Argentina.

👏🏻 Arquero de Independiente se despreocupa del fallo ante U de Chile

En diálogo con ESPN, Rey señaló: "Uno como jugador quiere que el fallo que se tome, sobre todas las cosas, haga que prime el bienestar del fútbol, del deporte, de la gente que va a la cancha".

"Creo que más allá del fallo, porque después va a haber gente que cuando salga va a decir que fue justo, otra que no. Es muy clave tener en cuenta todo lo que pasó para que no pase más, no que se viva todo esto y que dentro de un mes, un año, o dos meses pase de nuevo en otra cancha".

Estas palabras contrastan con las del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, que desde el primer minuto se enfocó en ganar la llave ante U de Chile.

📅 ¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol sobre U de Chile e Independiente?

El veredicto de Conmebol sobre la llave de U de Chile e Independiente será dado a conocer el próximo miércoles 3 de septiembre, con la decisión del clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana o la descalificación de los dos.

De todas maneras, hay versiones que ya dan por hecho que la U avanzará, aunque jugará, al menos, un partido sin público como local y cuatro de visitante.

🔗 ¿Dónde saber más del fallo sobre U de Chile e Independiente?

