Universidad de Chile

Rodrigo Rey da el ejemplo: prioriza el bienestar del fútbol por sobre los puntos ante U de Chile

U de Chile e Independiente conocerán la próxima semana el fallo de Conmebol.

Luís Felipe Labrín
El arquero de Independiente Rodrigo Rey dio el ejemplo y entregó sensatas declaraciones tras el empate 0-0 contra Instituto en las que más allá de preocuparse por los puntos del duelo ante U de Chile, mostró interés en que no vuelvan a ocurrir los lamentables incidentes que conmocionaron a nuestro país y a Argentina.

En diálogo con ESPN, Rey señaló: "Uno como jugador quiere que el fallo que se tome, sobre todas las cosas, haga que prime el bienestar del fútbol, del deporte, de la gente que va a la cancha".

"Creo que más allá del fallo, porque después va a haber gente que cuando salga va a decir que fue justo, otra que no. Es muy clave tener en cuenta todo lo que pasó para que no pase más, no que se viva todo esto y que dentro de un mes, un año, o dos meses pase de nuevo en otra cancha".

Estas palabras contrastan con las del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, que desde el primer minuto se enfocó en ganar la llave ante U de Chile.

El veredicto de Conmebol sobre la llave de U de Chile e Independiente será dado a conocer el próximo miércoles 3 de septiembre, con la decisión del clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana o la descalificación de los dos.

De todas maneras, hay versiones que ya dan por hecho que la U avanzará, aunque jugará, al menos, un partido sin público como local y cuatro de visitante.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
