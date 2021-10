Roggiero y las renovaciones: Hay decisiones que debemos tomar con premura y las encararemos

El nuevo gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Roggiero, comentó su proyecto en el club y sostuvo que hay "decisiones" que necesitan prisa. Además, comentó que en los "azules" no hay "excusas".

En diálogo con el canal oficial de la institución, Roggiero dijo que "entiendo que hay algunas decisiones que se tienen que tomar con cierta premura y las iremos encarando también, pero para construir un proyecto sostenible, hay que partir por un diagnóstico profundo, saber dónde está el club hoy por hoy".

"Es importante que podamos definir una identidad de juego, una idea de juego como club, unas señas de identidad, que nos representen y se puedan ver en todos los equipos del club, y a partir de ahí nos dará una base para tomar una serie de decisiones adicionales, relacionadas a los perfiles de jugadores que queramos incorporar y cómo vamos a ayudarles a ellos que desarrollen estas herramientas", añadió.

Sobre su llegada, sostuvo que "para mí fue un gran honor recibir un llamado de un club con la trascendencia de Universidad de Chile a nivel regional. Aún cuando en principio no me planteé una posibilidad de salir (de Independiente del Valle), no podía negarme a la posibilidad de escuchar a la U".

"Poco a poco con las conversaciones fuimos identificando una visión similar en cuanto a lo que entendemos por gestión deportiva y eso hizo que se fuera construyendo naturalmente una respuesta, Un sí, que a la larga me tiene hoy aquí siendo partícipe en mis primeros días en el club", agregó.

Siguiendo con la explicación de sus metas, el ecuatoriano señaló que "hoy inicio un período intenso de aprendizaje, con su gente y a través de su gente, porque para empezar a construir ese futuro que deseamos, hay que empezar por saber dónde estamos, saber qué oportunidades se presentan, qué desafíos tiene el club y a partir de ahí dar primeros pasos".

"La U se beneficia de una curva de aprendizaje que ya he recorrido, de una experiencia que he podido tener en Independiente del Valle, club con el que considero hay cierta sintonía, una sensibilidad sobre el fútbol joven, que puede ser una base en la que construyamos, y el haber podido tener ciertas experiencias y también identificar ciertos caminos que nos permitan ir acortando tiempos a es futuro deseado", cerró.

La primera tarea de Roggiero en los estudiantiles será encarar las renovaciones de Joaquín Larrivey (goleador del Campeonato Nacional con 19 tantos), Ramón Arias y el capitán Fernando De Paul. Además, deberá definir la continuidad o el reemplazante del técnico Esteban Valencia.