Ronald Fuentes: Eduard Bello no llegó a la U por ser venezolano

Ronald Fuentes, ex gerente técnico de Universidad de Chile, dio detalles sobre cómo fue su gestión en el cuadro estudiantil y afirmó que las contrataciones eran decididas por el directorio de Azul Azul, y mencionó que el talentoso volante Eduard Bello, de Antofagasta, no fue fichado "porque era venezolano".

"El directorio decidía quién llegaba y quién no. Se ponía en la mesa algunos nombres desde nuestra parte, pero finalmente los que decidían eran ellos, los once directores. Me pasó con Barboza (Alexander), que no lo conocían y con Eduard Bello, que no llegó porque era venezolano", declaró Fuentes al CDF.

Fuentes también se refirió a la salida de Frank Kudelka y la polémica llegada de Alfredo Arias a la banca universitaria.

"Parte del plantel no recibió bien la situación de Arias. Ellos sentían que podían mejorar con Kudelka y habían entendido su trabajo", explicó.

Por último, sostuvo, en relación a la posición de Universidad de Chile en la parte baja de la tabla, que "Me parece que la U trabaja mucho en función del resultado del fin de semana, si juegas y ganas está todo bien, pero si pierdes es una crisis. La U debería estar por sobre el resultado el fin de semana".