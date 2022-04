Ronnie Fernández: "No hay explicación para estar tan abajo, uno viene con la ilusión de pelear en la parte alta"

El delantero de Universidad de Chile Ronnie Fernández se refirió a la nueva derrota de su equipo, esta vez por 2-0 ante Audax Italiano, en un resultado que los deja en la parte baja del Campeonato Nacional, cerca de la zona de descenso.

"No hay explicación para estar tan abajo, uno viene con la ilusión de pelear en la parte alta, pero es tiempo de darnos cuenta de que aún queda torneo, el equipo que gana 2 ó 3 partidos seguidos hace una diferencia. Estamos cayendo en un hoyo que nos cuesta ganar y eso complica la confianza, y en ese sentido tenemos que hacernos fuertes y confiar en nosotros, taparnos los oidos y salir adelante", dijo el atacante a TNT Sports.

"Es difícil dar una lectura clara, vamos decayendo, se nos vienen los partidos encima y no ganamos. Independiente de todo los primeros responsables somos nosotros, tenemos que seguir adelante, independiente de las críticas justificadas, depende de nosotros sacar esto adelante, no nos queda de otra", añadió.

Consultado sobre el mal funcionamiento del equipo, Fernández manifestó que "es una realidad" y que "sacarnos esa presión de encima no es bueno, es mejor entenderlo".

"Yo sé que hay una autocrítica, no es que estemos cagados de la risa sabiendo que la situación no nos duele, porque nos duele a todos. No queda otra que dar la cara y seguir para salir de esto", añadió el delantero, quien salió dolido tras la derrota ante los "itálicos", agregó.

Sobre la gestión del DT Santiago Escobar, el ex Santiago Wanderers manifestó: "Un equipo como la U te exige resultados y rendimientos, tenemos esa nececisad y eso no te permite mantener 2 ó 3 partidos con el mismo equipo, porque hay que ir buscando soluciones con otros nombres y hemos caído en esa desesperación".

La U cayó 2-0 frente a Audax Italiano y quedó en el puesto 13° del Campeonato Nacional con 11 puntos, solo dos por delante de la línea de descenso.