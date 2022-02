Ronnie Fernández por arenga viralizada: Me gusta el fútbol así, soy apasionado y competitivo

Gracias a un video viralizado en las últimas horas, el delantero de Universidad de Chile Ronnie Fernández se transformó rápidamente en un reflejo de lo que pide el hincha azul a sus jugadores.

En el registro, el goleador sale arengando a sus compañeros en el camarín minutos antes de saltar a la cancha en el duelo del domingo ante Unión La Calera, ganándose variados elogios de parte de los fanáticos.

"Me gusta el fútbol así, lo vivo así. Soy apasionado, competitivo, me gusta ganar y creo que se refleja. Y no voy a descubrir lo del 'Chorri' (Cristián Palacios), es un tremendo delantero, tiene una capacidad goleadora que no es fácil de encontrar. Qué mejor que tenerlo de compañero. En poco tiempo hemos sabido comunicarnos bien. Entendemos nuestras virtudes y le estamos sacando provecho a eso", dijo Fernández a Las Últimas Noticias.

"Hay muchos jugadores que tienen calidad y jerarquía. Junior tiene características muy explotables. Uno va aprendiendo y sacando provecho de ello. Pablo Aránguiz tiene la calidad de ponerte una pelota con la mano en la cabeza y te va dando posibilidades de gol. La verdad es que es un equipo que tiene muy buenos nombres y va a depender de cómo nosotros sepamos entregarnos para permitirnos poder competir lo más arriba posible", añadió.

"La llegada a la U me pilla en un buen momento, creo que estoy pleno, feliz y estable en todos los aspectos de mi vida y creo que eso es fundamental para poder desenvolverse. Tengo una familia que me apoya mucho en todo mi camino", complementó.

La U, que venció por 2-4 a La Calera, tendrá su segundo desafío en el Campeonato Nacional este sábado a las 20:30 horas.