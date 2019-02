Sabino Aguad: Frank Kudelka tiene contrato vigente, no necesita respaldo

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, se refirió a la "dolorosa" eliminación del equipo en la segunda fase de la Copa Libertadores, aunque confirmó que el entrenador Frank Kudelka continuará en el cargo.

Aguad, no quiso dar un "apoyo público" al DT trasandino, aunque aseguró que "Frank tiene contrato vigente, no necesita respaldo e internamente sí le hemos dado todo el apoyo en todo lo que se nos ha solicitado. No vamos a tocar el tema".

Además, agregó que la reunión que sostuvo la dirigencia con el estratega, se debió a que "habíamos quedado en que siempre después de los partidos importantes hubieran reuniones. Hablamos de la serie, del partido, y del Campeonato Nacional. No vamos a profundizar porque es privado".

Acerca de la eliminación, el gerente aseguró que "es un duro golpe, pero sabíamos que teníamos ese riesgo, y eso es lo lindo del fútbol. Podríamos haber contratado jugadores más experimentados y podríamos haber pasado, pero preferimos regularidad a largo plazo".

Sobre la posibilidad de una autocrítica de los directivos, Aguad fue enfático en señalar que "la hay, pero también hay que destacar que como club hemos hecho todos los esfuerzos y hemos dado practicamente todo lo que nos ha pedido el cuerpo técnico".

"Como ejemplo, puedo decirles que nosotros viajamos a Arequipa sin escalas para esta llave, mientras que Melgar, debió hacer un viaje más desgastante, con tres escalas y mayor tiempo, entonces eso respalda nuestro sacrificio", cerró.