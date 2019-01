Sabino Aguad por Jeisson Vargas: Hicimos una propuesta y estamos esperando respuesta

El gerente deportivo de Azul Azul aseguró que desde Montreal Impact no se han pronunciado aún sobre la opción.

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, confirmó que hicieron una propuesta para contar con el delantero Jeisson Vargas, aunquen contó que están a espera de una respuesta de Montreal Impact.

"No nos hemos puesto plazos. Estamos esperando respuestas de los representantes, que es con quienes nosotros hablamos, y del club", apuntó el directivo.

Asimimo, y consultado por una supuesta cláusula, apuntó "no sabemos si existe porque es un contrato privado. No elucubramos, nosotros hicimos la propuesta y estamos esperando respuesta. No hemos recibido respuesta de Montreal Impact".

Ante la opción de ficha a Gabriel Torres, expresó. "Estamos a la espera de respuestas. Nosotros no hablamos de (más) refuerzos, salvo lo que se sabe que es lo de Jeisson, del resto no hablamos", dijo.

Finalmente, ante una posible salida de Jeisson Vargas, manifestó que "Zacaría es jugador de la U y está preparándose para jugar".