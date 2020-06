Salvador Capitano: Me tocó estar en un momento crítico de la U, lástima que no tuvimos revancha

El argentino Salvador Capitano, ex técnico de Universidad de Chile, recordó en Al Aire Libre su breve paso por el cuadro estudiantil en 2007 y afirmó que, pese a los recuerdos gratos del plantel, vivió una situación que no era la ideal para "un equipo grande", debido a la crisis económica del club en ese período.

"Era muy difícil la situación institucional que vivía la U, con un plantel con distintos problemas, en lo económico, estaban con un síndico a cargo. Cuando ocurrió había mucha desorganización. Aunque no me haya ido tan bien como yo esperaba, si hay culpas, son compartidas por la situación institucional que vivía el equipo, y la presión que tiene la hinchada", explicó.

Además, elogió a Sergio Vargas, quien lo recomendó como director técnico, y sostuvo que solo meses después de su salida cambió el escenario dirigencial del equipo.

"Vargas no tuvo dudas que yo podía sacar adelante al equipo en una situación institucional y organización interna muy distinta a lo que un equipo tan grande como la U necesita. Muchos hablan mal de esa época, pero no sé si en otra oportunidad la U tuvo una situación tan desagradable en lo económico como la que vivimos. Cuando yo me fui, a los tres meses, vendieron la U a una empresa llamada Azul Azul y las cosas fueron distintas. Seguramente ahora no les falta ropa, pelotas, publicidad y estar en los mejores hoteles concentrados", precisó.

Finalmente, apuntó que le hubiera gustado una oportunidad en condiciones "normales".

"Hicimos lo que pudimos y me tocó estar en un momento crítico en lo institucional. Me hubiera gustado estar con una organización nueva, que le da todo a sus jugadores y cuerpo técnico, se refuerza con jugadores importantes. Hubiera sido otra cosa. Lástima que no tuvimos una revancha en una situación normal", concluyó.