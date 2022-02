Sammis Reyes: Apoyar a la U y ver los partidos con mi familia es algo que no tiene precio

Sammis Reyes, quien hizo historia al ser el primer chileno en jugar en la NFL de fútbol americano, expresó su amor por Universidad de Chile y conversó en televisión con Felipe Seymour.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, Sammis se repartió elogios con Seymour y dijo: "Para mí apoyar a Universidad de Chile y ver los partidos con mi familia es algo muy lindo que no tiene precio".

Por otra parte, recordó sus primeras experiencias en Estados Unidos, donde llegó becado para jugar al básquetbol en el colegio, Reyes detalló que fueron meses complejos: "Teníamos que sobrevivir con 50 dólares al mes. Hubo momentos en que pasé hambre. Recuerdo que había un local de donas a dos kilómetros. Hice un arreglo con el dueño y le compraba a un dólar las donas que no se vendían y que debían botar a la basura".

"Cuando me decidí por jugar fútbol americano, mucha gente pensó que estaba loco, que me iba a perder. Miles de cosas. Me aferré a las críticas para darlas vuelta y ocuparlas como energía", contó el deportista de 26 años.

Cabe destacar que Sammis Reyes es el primer chileno en llegar a las grandes ligas del fútbol americano, un elemento que según su propia experiencia le ha servido para ganarse el respeto de los fanáticos. "El ser chileno y nunca haber jugado fútbol americano, y que mi primer partido haya sido en la NFL, la gente lo respetó. Me gané el cariño de la gente con eso", aseguró.

Finalmente, el otrora seleccionado nacional de baloncesto destacó que Connor McGregor es uno de sus ídolos: "Es una historia de inspiración. Muchos lo odian, otros lo aman".