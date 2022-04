Sandrino Castec: He tenido contacto con gente de la barra de la U, pero es difícil reestructurar el club

El histórico delantero de Universidad de Chile Sandrino Castec reconoció que ha tenido conversaciones con algunos hinchas del cuadro azul que buscan apoyo de ex reconocidos futbolistas del club para buscar una reestructuración, en medio del complejo momento que vive en el torneo local.

Según informamos Al Aire Libre en Cooperativa, algunos fanáticos de la U han compartido diálogos con antiguos jugadores con la idea de generar la opción de contar con un voto y opinión para, de alguna manera, intervenir el club o llevar la delicada situación hasta la casa de estudios, para que se haga algo al respecto del equipo o los dirigentes actuales.

"Hemos conversado con hinchas, nos han llamado, hemos tenido contacto con barras grandes de la U, gente de las barras grandes, pero es difícil reestructurar el club, creo que tiene que haber más gente identificada con la U, como Marcelo Salas o Johnny Herrera", dijo Castec en conversación con Al Aire Libre.

"Creo que hay gente capacitada como para hacer un recambio, pero no sé a qué nivel se puede llegar, creo que lo más cercano es acercarse a la universidad; hay empresarios de la U, hinchada, y hay que poder tomar las riendas. Siempre lo hablé, lo más posible y cercano es la Universidad de Chile, por nombre y prestigio. Pertenecemos a la universidad y creo que por ahí iría la parte más importante de hacer un recambio", sostuvo.

Además, Castec habló sobre Santiago Escobar y el gerente Luis Roggiero, sobre quienes sostuvo que "son cosas que no han venido muy bien, la U está con desconfianza, creo que las contrataciones no fueron las mejores y no hay que desear mal a los jugadores, uno va a velar porque rindan en un club tan grande como Universidad de Chile, y siempre uno desea la mejor de las suertes, pero acá hay algo que no ha sido bien trabajado sicológicamente".

"El jugador siente una presión muy grande, eso conlleva a los resultados, no se puede jugar bien y perder, es imposible, yo tengo gente conocida en lo dirigencial que no creo que quieran hacer mal, pero no ha funcionado, pero hay que reestructurar gran parte de lo que está ocurriendo", completó.