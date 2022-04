Santiago Escobar confirmó sanción a Junior Fernandes

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, analizó el atribulado presente del elenco azul, y tuvo palabras para la sanción deportiva que recibió Junior Fernandes, confirmando que el delantero no será considerado en el duelo de este fin de semana ante Audax Italiano.

"El no estuvo en la calle. Estuvo en el cumpleaños de su esposa. Y al otro día no entrenó, e internamente hay un tema deportivo que yo como DT tomaré una decisión y seguramente Junior no estará en esa convocatoria", dijo Escobar en conferencia de prensa.

El colombiano explicó que "no estuvo en el entrenamiento. Eso se aclaró con el jugador, y es una sanción deportiva por este partido. En la institución hay derechos y deberes. El no entrenó al día siguiente y por eso viene esa sanción", añadió.

El DT expresó además su incertidumbre por el partido ante Audax Italiano, el cual aún no tiene una sede definida.

"Hay incertidumbre. Hoy estamos a dos días del partido, y llevamos la carga como la teníamos planificada para el partido del sábado y estamos esperando una notificación si se va a realizar o no el partido. Entiendo que la ciudad ya no está disponible, y estas horas serán importantes", dijo.