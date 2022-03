Santiago Escobar: Conseguir una victoria nos dará tranquilidad

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, hizo la previa del duelo de este jueves ante Curicó Unido y aseguró que es imperioso conseguir una victoria para volver a trabajar con tranquilidad luego de tres derrotas seguidas del equipo.

"Conseguir una victoria nos daría tranquilidad. El grupo quiere, de una vez por todas, volver a la senda del triunfo, sabiendo que al frente hay un equipo que viene de hacer cinco goles y tienen gran fortaleza por las bandas. Vamos a tener el apoyo de nuestra hinchada y eso será un valor para sumarle a esta posibilidad. Siempre se presentan nuevas posibilidades y la ilusión de hacer las cosas bien", dijo el DT colombiano en conferencia de prensa.

"Si estamos bien ubicados, agresivos en zona media y podemos neutralizar al rival, vamos a evitar que el rival nos dispare al arco y nos haga tantos goles", añadió de cara al partido.

Respecto a su continuidad, Escobar expresó que se siente tranquilo, dado que un DT siempre está en constante evaluación.

"Son 24 años en esta profesión, en cada club que he trabajado he sabido que cada ocho días estamos siendo probados, presentando exámenes, más en un equipo grande como es la U. Entonces, esos escenarios, lo viví en Atlético Nacional, en Junior, con el Once Caldas, un campeón de Copa Libertadores. Ahora lo vivo en la U, donde en cada partido hay que salir a ganar con una gran exigencia. Firmé un contrato hasta el mes de diciembre y lo quiero cumplir, y lo otro del resultado del juego es una evaluación de los directivos y acá he encontrado respaldo de su parte", dijo antes de referirse a la imposibilidad de contar con un estadio para jugar como local.

"Me tocó en algún equipo jugar uno o dos meses en condición de visitante por arreglo de alguna cancha, por arreglo del escenario como tal, pero durante un semestre...Nunca me había tocado tanto tiempo. Pero igual en el momento que tengamos el Estadio Nacional va a ser un punto importante para la U. Ahora no lo tenemos, entonces estas son las condiciones y tenemos que optimizar el tiempo en trabajar, en preocuparnos para que el equipo se sienta bien en cualquier escenario donde les toque jugar. Esta semana había la planificación de un partido, nos dijeron un día previo que ya no se podía jugar, entonces nos tocó cambiar la planificación", expresó.