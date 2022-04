Santiago Escobar: Cuando me digan que no están a gusto, hablaremos pero no me han dicho nada

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, tuvo palabras para el atribulado presente que vive el elenco azul y aseguró que no puede hacerse cargo de los rumores de prensa que hablan de un eventual reemplazante.

"Hay momentos buenos, regulares, malos. Estamos en un momento difícil, somos conscientes de eso, y para seguir me anima el deseo del grupo, las ganas que vemos, la unión que hay, y uno, como técnico, en cada partido se ilusiona con que vamos a jugar bien y que vamos a ganar. Es una gran institución, y la motivación es luchar día a día, y levantarme para venir al CDA", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Si no tuviera esa valentía de entender y soportar las críticas, ya me hubiera hecho a un lado. Tengo ganas y eso me hace pensar en que podemos revertir esa situación", añadió.

"Cuando uno como DT ve que si no hay respeto, el que sobra es uno. Pero yo veo buena disposición, estoy tratando de mandar un mensaje sencillo, pero hay un poco de desesperación por los tres años malos que ha tenido el club. Y aunque no estuvimos en esa época, es como si hubiésemos estado y cada empate o cada derrota duelen mucho, pero creo que la U ganando dos o tres partidos, y teniendo al hincha, el jugador le subirá la autoestima y estará más cómodo en el campo", complementó.

Sobre su futuro y un eventual reemplazo, Escobar fue claro: "El día que me digan que no están a gusto hablaremos como personas adultas, pero hasta ahora no me han dicho nada. Y es por eso vivo el día a día, pero soy una persona de fútbol y entiendo lo que puede pasar. Seguramente la dirigencia ahora, a mediados de año o en diciembre hará un diagnóstico", expresó.

"Se ha hablado de una infinidad de técnicos y estas situaciones pasa en todos los clubes del mundo, pero no veo fantasmas. Yo trabajo y confío en mi trabajo, en lo que hago; trabajo con honestidad y a veces salen las cosas, a veces no. No me voy a prestar para que saquen títulos. Soy consciente de que puede ser ahora o dentro de cuatro fechas, o en diciembre, pero mientras tenga las ganas de seguir, voy a seguir", comentó.

"Puede que estén hablando (con otros entrenadores), pero no tengo pruebas. Puede que no, pero mientras esté en el día a día, no puedo preocuparme de eso", expresó.