Santiago Escobar: Es positivo dejar el arco en cero, fuimos eficaces y por eso ganamos

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, valoró la "confianza" que le dio el "sufrido" triunfo 2-0 sobre Unión Española, que les permitió volver a festejar tras cuatro partidos.

"Es positivo dejar el arco en cero, eso genera confianza en todo el grupo. Fue un partido sufrido, fuimos eficaces y por eso ganamos el partido", dijo el colombiano en conferencia de prensa.

"Ganar es lo que necesitábamos, era lo que queríamos conseguir. Anoche en la charla hablaba con el grupo sobre que siempre uno plantea los partidos para la victoria, pero que antes queremos anteponer la forma", agregó.

"A medida que vamos equilibrando el equipo en el juego defensivo y ofensivo, vamos a estar más contentos con el juego. Queremos más, los muchachos saben que hay un debe, es una realidad que no hemos ocultado y es parte de nuestra autocrítica para poder mejorar. Más temprano que tarde este equipo va a encontrar lo que estamos buscando y con confianza esto va a llegar rápidamente", añadió.

Sobre el gran rendimiento de Cristóbal Campos, Escobar comentó que le pone "muy contento".

"No me gusta hablar de las individualidades, pero que hay que reconocer que la U tiene tres extraordinarios arqueros. Uno mundialista como Galindez y otro que va a estar en la selección chilena, de muy buen proyección y realidad. Acá el que gana es el equipo, que al tener tanta competencia los hace mejores. Me hace estar muy tranquilo como entrenador", complementó.

Finalmente, anticipó el duelo de la próxima fecha frente a Universidad Católica: "Viene un clásico donde nos agarran en la octava posición, pero la historia y las estadísticas sirven para los especialistas, cuando se llega a este tipo de partidos eso no importa. Hay una motivación adicional para los futbolistas y cuerpos técnicos".