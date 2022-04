Santiago Escobar: La dirigencia no me ha dicho nada sobre que el próximo sea mi último partido

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, insistió en que el partido con Palestino fue el mejor que ha realizado su equipo y aseguró que nadie le ha señalado, por parte de la dirigencia de los azules, que el próximo puede ser su último partido a cargo del cuadro estudiantil.

"Uno como hombre de fútbol entiende que cuando se gana hay críticas más constructivas y cuando se pierde no tanto, estamos en una institución grandiosa, un club grande del continente y trabajar en este tipo de clubes genera todo eso, genera preguntas", expresó en conferencia de prensa, en la cual aclaró que "por ahora no voy a dar un paso al costado".

"Dejo a la opinión que opine, porque todo el mundo puede opinar y tener un concepto de su club, soy respetuoso de es tipo de temas, pero no puedo estar leyendo todos los días redes sociales y este tipo de cosas porque me desvían del objetivo", agregó.

Luego, sostuvo que "veo que en el segundo tiempo con U. Católica y en este partido con Palestino mejoramos, y quiero analizar la elvolución del equipo.

"Estoy viviendo el día a día, partido tras partido... con la dirigencia, no me han dicho absolutamente nada sobre esa situación que pueda ser el último partido. Yo voy a trabajar con toda la confianza y voy a entregar el cien por ciento para brindar lo mejor el día sábado. Me aferro a Dios, al trabajo, a la disciplina, la honestidad y espero que el sábado sea una noche de victoria para la familia de la U, es lo único que deseo, una victoria para el club", apuntó.

Agregó luego que "el día que vea que este equipo no corre, no tiene actitud ni dispute cada balón como si fuera el último, uno dice acá pasa algo, pero si usted mira los partidos a pesar de las derrotas, el equipo ha tenido entrega, compromiso y actitud".

También contó que Cristian Palacios sigue en duda para el próximo compromiso y reiteró que Nahuel Luján no forma parte del proyecto deportivo que lidera, pese a que está trabajando.

La U juega con Palestino este sábado desde las 17:30 horas.