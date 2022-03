Santiago Escobar: Sabiendo que estamos en la U, necesitamos proponer más

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, admitió que el equipo está a la expectativa de alcanzar un encuentro en que el equipo "juegue bien" y logre una victoria, lo que esperan cumplir este domingo cuando se los azules se midan a Unión Española.

"En la medida que no existan los resultados la presión va a existir, estamos pensando lógicamente en que llegue ese partido que todos deseamos en que el equipo juegue bien y pueda conseguir una victoria, mi pensamiento está más inducido a esa parte y no en que si no llega un buen resultado qué pueda pasar", dijo el DT colombiano, que se recuperó de un cuadro gripal que le impidió estar presente durante algunas prácticas en la semana.

De acuerdo a lo explicado por Escobar, durante estos días "hemos trabajado la posesión, aseguramiento del balón, la toma de decisiones, es fundamental, y tiene que ver con una buena ejecución y qué decisión toma cada jugador en cada acción de juego, es importante trabajar desde el error y el acierto, en el entrenamiento se pueden equivocar".

"El énfasis en la semana fue controlar más el balón de lo que lo hemos podido controlar en estas semanas que llevamos", agregó, señalando igualmente que "estamos afianzando los últimos detalles tácticos, nos falta el entrenamiento del sábado e ir disponiendo cómo debemos jugar un partido ante un equipo que tiene un buen presente y ataques muy rápidos".

"Sabiendo que estamos en la U, necesitamos proponer más, necesitamos tener más precisión, un fútbol más elaborado por momentos, cuando se pueda, y en ese sentido todos somos conscientes, los integrantes del cuerpo técnico, jugadores también, porque lo he reiterado toda la semana", indicó.

Sobre su relación con el gerente deportivo, Luis Roggiero, dijo que "son temas que no deberían exponerse públicamente, no sé de dónde salen esas versiones, pero es una relación de respeto. Con eso concluyo todo, relación de respeto de dos profesionales que estamos trabajando buscando el mismo objetivo, el mismo bien colectivo, el bien de la U".

La U enfrenta a Unión Española este domingo en el Estadio "Elías Figueroa" en duelo pendiente por la sexta fecha.