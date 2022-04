Santiago Escobar tras derrota de la U: Fue el mejor partido que ha jugado el equipo

El técnico Santiago Escobar analizó la derrota de Universidad de Chile 1-0 contra Coquimbo Unido, asegurando que le gustó el juego del equipo y que fue "el mejor partido" desde que él está al mando.

"Fue el mejor partido que ha jugado la U. Sé que no sirve de nada si se analiza solo el resultado, pero mientras el equipo juegue como hoy y como el segundo tiempo contra Universidad Católica, este grupo seguirá mejorando", dijo el colombiano en conferencia de prensa.

Sobre las razones de la derrota, Escobar señaló: "Estábamos cerca de sacar el cero y se perdió al final. El partido se pierde por no definir en el primer tiempo las cinco opciones que tuvimos y que el equipo se generó", complementando que "la U mereció más, el fútbol es duro y cruel, nos vamos con un difícil resultado".

Sobre el planteamiento, el colombiano aseguró que se cumplió lo entrenado en la semana: "Respuestas en la cancha hubo, cuando no metes el balón adentro es diferente. Hoy no tuvimos eficacia en la definición, mejoramos en la defensa y en el medio. Cuando no se gana es mucho más difícil la situación en la semana. Se hizo lo que se trabajó en la semana en cuanto a juego y propuesta".

A su vez, Escobar, que tiene a la U en el décimo puesto con 10 unidades, se responsabilizó por la mala campaña del equipo.

"Los resultados no se están dando y es mi responsabilidad. El equipo no se puede reprochar nada, porque los vi compitiendo, con actitud, entrega en cada balón, y el que analiza el resultado tiene el derecho a criticarnos y asumo la crítica".

"Buscaremos salir de esta incómoda posición donde ha estado luchando el equipo en los últimos años. La producción de puntos no es buena, nos aferraremos al trabajo, a que el equipo se acerque a victorias jugando como lo hicimos en el segundo tiempo contra Universidad Católica y hoy. Si ganamos 2 ó 3 partidos seguidos podemos pelear mucho más arriba, pero si seguimos perdiendo pelearemos con los últimos y no es lo que queremos", finalizó Escobar.