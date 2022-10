Sebastián Miranda confirmó que Martín Parra jugará el resto del clásico contra la UC

El técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, confirmó en conferencia de prensa que el portero Martín Parra seguirá en el arco para los minutos restantes del clásico estudiantil ante U. Católica que se jugarán el jueves.

"Para nosotros lo más importante es que pueda estar Martín y así va a ser. El tiene alta médica para enfrentar el partido, se ha preparado de la mejor manera posible y mañana -jueves 13 de octubre- vamos a contar con Martín en el arco", dijo.

El golero fue afectado con un trauma acústico en Valparaíso cuando se jugaron los primeros compases del compromiso, que fue suspendido por incidentes, y tal como indicó el DT, es uno de los nombres fijos en el once para el choque que está programado en El Teniente de Rancagua, para el que señaló que evalúa realizar cambios.

"Ciertas modificaciones que se hicieron fueron producto del partido intenso, entonces tengo la posibilidad de variar esa alineación y la que pongamos va a estar preparada de la mejor manera posible para enfrentar el partido", avisó.

"Lo único confirmado es lo de Martín, se lo merece, era el arquero titular de ese día y el partido no se pudo seguir desarrollando de manera normal porque él sufrió esa agresión. El requisito que pedimos fue que se pudiera jugar en una fecha que él estuviera disponible", dijo el ex lateral derecho.

Miranda comentó que Parra "ha mostrado que está bien y será del inicio, porque se lo merece por todo lo que ha pasado. Ha sido un momento difícil para él, no lo ha pasado bien, y desde lo que pienso como persona y entrenador, él es quien tiene que alinear mañana como titular".

En relación al partido mismo, Miranda aseguró que "estamos en un torneo que nos permite clasificar a un torneo internacional y desde lugar vamos a salir mañana tal como lo hicimos el primer partido, sabiendo que han pasado muchas cosas que han ensuciado esta llave".

"Creo que todos nos merecemos un espectáculo mejor como lo fue el primer partido, porque todo lo que ha rodeado el segundo partido no ha sido lo óptimo... El partido hay que jugarlo y con nuestras herramientas trataremos de ganar por la importancia que implica para este club", añadió.

"No creo que esté manchado el partido. Como dijo Maradona, 'la pelota no se mancha'. Han pasado cosas que el partido no se desarrolle con normalidad y esas cosas deben afectar lo menos posible, y nosotros debemos enfocarnos en eso, en ser competitivos e intentar sumar resultados", expresó.

U. de Chile y la UC igualan 1-1 en la serie y el jueves se disputarán los minutos restantes tras la suspensión decretada el pasado 28 de septiembre.