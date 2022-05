Sebastián Miranda: No tengo ningún vínculo con Fernando Felicevich

El entrenador interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, que asumió tras la salida de Santiago Escobar, aclaró cuál será la duración en el cargo y también se refirió a la supuesta ligazón con el representante Fernando Felicevich.

"Esto no lo he aclarado, no tengo ningún vínculo con Fernando Felicevich, entiendo que porque el nombre esté rondando en el club se me vincule a mí con la llegada, pero no voy a desconocer que en el último periodo de mi carrera como futbolista él me ayudó y asesoró, del momento que me retiré hasta que volví a trabajar con Nicolás Córdova, él asesoraba a Nicolás, hasta el año 2018 que decidí otro camino", contó en conferencia de prensa.

"Nunca tuve más relación con Felicevich, de la poca que tenía porque era representante de Nicolás. Me han dolido muchas cosas que se han dicho, creo que tengo los méritos suficientes para dirigir la sub 17 de U. de Chile, que es la posición que tengo en el club", agregó.

"Me he preparado bastante para eso, he tenido lindas experiencias, tuve la oportunidad de trabajar con Martín Lasarte en una Copa América, me llamó la atención que se cuestionara mi llegada a Universidad de Chile", siguió el ex lateral de Unión Española.

Miranda contó que al enterarse que tendría que hacerse cargo del primer equipo de la U fue a través de llamados con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente general, Cristián Aubert, que le pidieron "tomar el primer equipo hasta que un club encontrara un técnico y en mi labor de ayuda y porque soy funcionario del club no puse ningún problema. La duración es hasta que el club encuentre el técnico adecuado para Universiadd de Chile".

"Me llamó el gerente general, entendiendo la situación que estaba pasando necesitaban que alguien fuera un técnico interino. El momento no es el ideal, siempre con la disposición de poder ayudar desde mi lugar, entendiendo que es un momento en que tenemos que estar juntos para apoyarnos y salir de estem omento que no es el mejor, pero en el que confiamos en que sí vamos a salir adelante", postuló.

Al ser consultado por alguna relación previa con Luis Roggiero, opinó que "prefiero no hablar de gente que no está en el club, prefiero concentrarme en gente que sí está, que nos está apoyando, Manuel Mayo y la dirigencia que está detrás del club apoyándome para tratar de salir de este momento".