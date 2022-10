Sebastián Miranda: Pablo Aránguiz reconoció que tuvo una discusión fuerte con una persona

El técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, aseguró que conversó con el jugador Pablo Aránguiz con respecto a la seria acusación que lanzó un guardia de seguridad, por la cual quedó fuera de la citación para el choque con U. Española, y que éste reconoció una "discusión fuerte".

"Sobre el hecho no me puedo referir, porque hay un tema que el club está recabando toda la información, pero lo que sí tengo que decir es que Pablo ayer llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él y me contó todo lo sucedido", sostuvo en conferencia de prensa.

Miranda aseguró que el volante "llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada... él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero en más detalles no puedo entrar porque hay una investigación", apuntó.

"Me molestano poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición", complementó.

La U se mide con los rojos el miércoles desde las 18:00 horas en el Estadio CAP, por la ida en semifinales de Copa Chile.