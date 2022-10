Sebastián Miranda: Seguimos dependiendo de nosotros y eso es lo más importante

El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, descartó que el partido de este domingo ante La Serena se trate de "una final" en su lucha por evitar el descenso y destacó que el equipo ha evolucionado favorablemente, pese a la pasada caída con Audax Italiano.

"Si hay algo que me da confianza es el trabajo y los jugadores, eso no ha cambiado para nada. Lo del otro día fue un golpe duro, que dolió, pero las ganas, el trabajo y disposición de los jugadores han sido muy buenas", dijo el ex lateral derecho en conferencia de prensa.

"Sabemos que hay cosas por mejorar, y lo hemos conversado bastante. Lo del resultado del otro día no nos puede tirar para abajo, tenemos que aprender de esas cosas; quedan cuatro partidos, seguimos dependiendo de nosotros y eso es lo más importante, vamos seguir luchando con la misma convicción", manifestó.

"Todos sabemos que es muy importante, pero no es una final, porque después hay tres partidos y seguimos teniendo un margen todavía, porque hay nueve puntos en disputa, pero es un partido importante con un rival directo en el tema del descenso y esa ventaja hoy la tenemos nosotros, tenemos que saber aprovecharla", sentenció.

En lo relacionado a los avances del cuadro "laico", el DT explicó que "desde lo futbolístico hay un crecimiento como equipo. Ha dado pasos adelante en cuanto a lo que yo pretendo como entrenador. Eso me da confianza para seguir, el otro día tuvimos un traspié, pero el equipo propuso. Tenemos que tratar de reducir las posibilidades de los rivales y seguir con la misma convicción e intensidad, por sobre todas las cosas. Este equipo tiene que jugar de esa manera y si lo logramos, creo que vamos a estar más cerca de lograr el triunfo".

Miranda contó que el jugador Junior Fernandes "tiene un golpe", pero "está en condiciones de jugar" y también dedicó palabras al juez del choque con los "granates", Roberto Tobar, sobre quien indicó que "es un gran árbitro, pero más allá de quién sea, lo principal es que los protagonistas sean los jugadores", mientras que sobre la ausencia de Angelo Hermosilla en la próxima fecha dijo que "no soy la persona idónea para opinar de eso".

En lo que respecta al arquero Cristóbal Campos, responsable de la caída previa con los audinos, comentó que "él dijo que asumía su responsabilidad y tiene toda mi confianza", en tanto que también dedicó palabras al cambio de programación del partido de Antofagasta con Palestino, sosteniendo que "imagino que habrá una razón grande, pero lo importante para mí es el domingo a las 12:30; lo que pase alrededor, no es el momento de hablar de eso".

Igualmente apuntó que el resultado contra Audax quizás hubiese sido distinto con el apoyo del público: "No digo que es un factor que influya en el resultado, pero sé que a los jugadores les gusta sentir el apoyo de la gente".

Para finalizar, declaró que "l aspecto sicológico es importante, la sicóloga del club ha hecho un trabajo bueno no solo con los jugadores, sino que también nosotros como cuerpo técnico; desde ese lugar hemos tratado de entregar herramientas a los jugadores para sacar esta presión, sabiendo en el lugar que estamos, Universidad de Chile siempre juega con la presión, independiente del lugar en la tabla que esté".

La U enfrenta el domingo a Deportes La Serena desde las 12:30 horas por la fecha 27 del Campeonato Nacional.