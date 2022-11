Sebastián Miranda y la eliminación en Copa Chile: Fue un fracaso y lo asumo como tal

Sebastián Miranda, técnico de Universidad de Chile, analizó la eliminación ante Unión Española en semifinales de la Copa Chile y sostuvo que fue un fracaso, porque estaban ilusionados con llegar a la final del torneo.

"Es un fracaso. Si bien el objetivo principal siempre fue el tema del descenso, al pasar la llave con la UC nos habíamos ilusionado y se puso como objetivo. No lograrlo, no tengo vergüenza al decir que fue un fracaso y lo asumo como tal. Sirve para que aprendamos, que tenemos que ir por más, porque la exigencia del club es así", declaró en rueda de prensa.

En el análisis del juego, Miranda remarcó que las principales oportunidades las generó su equipo y no las lograron concretar por falta de claridad y también por la gran actuación del meta hispano, Miguel Pinto.

"Ellos en el juego tuvieron más la posesión. No tuvimos tranquilidad, nos apuramos demasiado. Esto es fútbol, se gana con goles y encontramos una muy buena noche de Miguel Pinto", aseveró.

Miranda, quien se manifestó dolido por el resultado, también admitió el desgaste físico y mental que tiene el equipo debido a adversa temporada.

"No quiero que suene a excusa. Ha habido un desgaste físico grande, ha habido un desgaste psicológico muy grande. No es lo mismo estar peleando el descenso con la U que con otro equipo. Quisimos de alguna manera planificar con descanso el fin de semana, y no estuvimos a la altura, perdimos de una manera que no me gusta (4-0 ante Huachipato)", explicó.

Finalmente, reiteró que el club debe analizar las decisiones de las últimas temporadas para volver al lugar que les corresponde.

"El club tiene que posicionarse en el lugar que le corresponde. Es un club grande y tiene que estar en los primeros lugares. El club tiene que hacer un análisis, qué es lo que hemos hecho mal en los últimos años, y ayudar para que el próximo año sea mejor. Este año no nos tocó tan crítico como el año pasado, pero este club tiene que estar más arriba", concluyó.