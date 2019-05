Sebastián Ubilla: Me gustaría que Alfredo Arias siga en el segundo semestre

Sebastián Ubilla, delantero de Universidad de Chile, analizó el complejo momento que está pasando el cuadro laico y afirmó que no le gustaría que cortaran el proceso de Alfredo Arias al mando del equipo.

"Estamos aprendiendo de esto, porque no habíamos pasado por una situación así. Vamos a salir fortalecidos. Cortar un proceso que lleva un equipo, no me gustaría. Me gustaría que Alfredo siga en el segundo semestre. Se le puede dar un nuevo aire a este equipo, y estamos tan cerca de ganar. Ganando uno o dos partidos, nos podríamos despegar", declaró el ariete en el CDA.

Desde su perspectiva, el "Conejo" afirmó que el equipo ha mejorado y que "los resultados han sido un poco injustos".

"Hemos mejorado muchísimo. Si analizas los partidos, siento que ha sido un poco injustos los resultados con nosotros. La mayoría comenzamos ganando y nos empatan. El Superclásico siento que deberíamos haber ganado. Merecemos más de lo que tenemos hoy día", explicó.

Del mismo modo, remarcó que la carencia en este momento es "cerrar los partidos".

"Creo que jugando bien, estamos más cerca de ganar. Nos falta marcar ese segundo gol, la jerarquía del equipo grande. A veces viene el miedo de que queremos ganar como sea y perdemos el rumbo del trabajo en la semana", precisó.

Por último, Ubilla se refirió al momento que está pasando Johnny Herrera, capitán que no ha sido considerado por Arias en los últimos dos partidos.

"Siempre será un referente para nosotros, la hinchada y la institución y lo necesitamos dentro del camarín. Estemos jugando o no, tenemos que estar unidos más que nunca para salir adelante", sentenció.