Sergio Navarro y rendimiento de la U ante Colo Colo: Me costó contenerme y no caer en groserías

El histórico ex defensor Sergio Navarro criticó el discreto rendimiento mostrado por Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo en Rancagua, asegurando que incluso debió controlarse para no insultar a los jugadores.

"Ahora ya estoy tranquilo, pero ayer en el estadio no sé. Me costó mucho contenerme y no caer en groserías porque ya no hallaba las palabras", contó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Con varios de mis compañeros que estábamos sentados juntos pensábamos igual, que la U debería haber apretado un poco más arriba. La U juega hasta la mitad del campo y de ahí al arquero. Eso no es fútbol, así nunca van a hacer un gol", agregó.

Navarro por su parte, aseguró que "quisiera ver el equipo que tuvimos cuando éramos jóvenes, pero no es el mismo equipo no juega igual. Me duele, pero no es una crítica para Valencia porque a él le entregaron ese equipo".

"¿Cuántos jugadores de Universidad de Chile estarían en condiciones de jugar en la selección chilena? Colo Colo es al revés, tiene una buena camada de jugadores jóvenes que van en alza y hacen valer su velocidad y habilidad", complementó.

Finalmente, sobre el partido jugador en El Teniente, aseguró que "no hubo sorpresa en el resultado. Colo Colo fue mejor que la U. No siempre gana el mejor, pero sí el que lucha por hacerlo y la U no marca ni apreta al rival. Tampoco juegan con habilidad cuando pasan la mitad de la cancha, pero lo que hacen es devolver el balón al arquero para que el pegue un pelotazo ¿Qué fútbol es ese?".