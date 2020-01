Sergio Vargas confía en Hernán Caputto: Tiene la capacidad para ser exitoso en U. de Chile

Universidad de Chile y Colo Colo juegan este miércoles en Temuco por el título de la Copa Chile. Sergio Vargas, uno de los directores de Azul Azul, adelantó la final y aseguró que pese al poco rodaje del equipo en los últimos meses, siente tranquilidad porque el grupo se ha visto bien durante la pretemporada. Además, depositó toda su confianza en el técnico Hernán Caputo, quien tiene las herramientas "para ser exitoso" en la U.

"La verdad es que tranquilo, porque hemos visto al equipo como ha entrenado, como ha trabajado, la calidad de los entrenamientos. Si bien no hemos tenido fútbol competitivo con público, hemos tenido amistosos a puertas cerradas. El grupo se ha visto bien y eso por lo menos a mí me da traquilidad", sostuvo el ex arquero en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Más allá de la ansiedad que te lleva hoy a tener una final con un clásico rival nuestro con todo lo que eso significa. La tranquilidad te la irradian desde dentro del equipo", añadió.

Al ex futbolista también se le constuló sobre la confianza que se depositó en Hernán Caputto para dirigir al plantel este años, a pesar de que llegó al equipo como medida de emergencia ante la salida del técnico Alfredo Arias el segundo semestre del 2019, y dijo que el nuevo DT cuenta con las herramientas para ser exitoso en la U.

"Normalemente como evalúo a los entrenadores tienen que tener dos aspectos importantes. Uno es la parte táctica y técnica, todo lo que tiene ver que con el trabajo en cancha, con las convicciones futbolísticas, cómo las traspasas, las trasladas, la trabajas. Hernán es un entrenador preocupado de hasta los más mínimos detalles, tiene una forma de dirigir, de entrenar y relacionarse muy buena", explicó.

"La otra es lo grupal, del manejo del grupo que es fundamenteal, en ese sentido Hernán tiene una muy buena llegada con el plantel, es muy claro en sus conceptos, lleva de buena manera al grupo y lo lidera de buena forma, entonces en esos dos aspectos nos dan la tranquilidad de que estamos ante un entrenador que si bien no tiene la experiencia y que está haciendo sus primeras armas, es un técnico con capacidad para ser exitoso en Universidad de Chile",afirmó.

Sobre los nuevos liderazgos tras la salida de varios jugadores, entre ellos el ídolo Johnny Herrera, Vargas dijo que las relaciones en el equipo siguen fuertes y que además están potenciadas por la llegada de los refuerzos y por la inclusión de canteranos.

"Creo que los que han venido se han integrado de buena manera, han venido muchachos jóvenes, otros de trayectoria como Larrivey y Montillo, y también están muchachos que conocíamos, que sabemos la calidad de personas que son, como Matías Rodríguez, Osvaldo González, Jean Beausejour, tipos con una gran trayectoria que han ganado mucho y todos ellos están bien, se ha hecho un buena dinámica grupal. Todos esos aspectos van a ser importantes esta año para hacer una buena campaña", comentó.

Por último, Vargas se refirió a la posiblidad de sumar a un nuevo refuerzo, y si bien reconoció la necesidad de contar con un lateral izquierdo para que "compita el puesto" con Beausejour, también dijo que no traerán a un jugador si no cumple con los requerimientos del equipo.

"Estamos sobre el final, podemos esperar un par de días más para definirlos o para no definirlos, porque si no llegan los que nosotros desamos nos vamos a quedar con este mismo plantel. Espermemos que en los próximos días tengamos noticias positivas, pero si no, igual tenemos un equipo bien conformado", sentenció.