Sergio Vargas: Irse al descenso sería catastrófico, un desastre

Sergio Vargas, mítico ex arquero de Universidad de Chile, analizó el complejo momento que vive el club en el Campeonato Nacional y remarcó que descender sería "una catástrofe".

"Irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, a toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es", declaró Vargas en DirecTV.

"Superman" también cuestionó la decisión de Azul Azul de contar con Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, como asesor.

"No es una buena decisión. Todo lo que no esté claro sobre la propiedad del club debería preocupar más a la Universidad de Chile, daña la imagen de la Universidad. La rectora (Rosa Devés) no puede desentenderse de esta situación", explicó.

Finalmente, habló sobre el rendimiento deportivo del equipo y sostuvo que el uruguayo Diego López "es el que menos responsabilidad tiene".

"Lamentablemente el equipo no ha rendido. Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados", sentenció.

La U actualmente está con 22 puntos en el decimotercer lugar de tabla, solo con tres unidades más que los dos colistas, Antofagasta y Coquimbo Unido.

El próximo duelo de los azules será el lunes, ante Cobresal en la vuelta de octavos de final de la Copa Chile; y en el Campeonato, el siguiente desafío es el clásico ante la UC, el sábado 27 de agosto.