Sergio Vargas: La U no solo juega mal, tampoco se ve la idea del técnico

El ex arquero y símbolo de los 90 de Universidad de Chile, y hasta hace poco director deportivo de los azules, Sergio Vargas, analizó el complejo momento que vive el elenco laico en el presente Campeonato Nacional, donde acumular tres derrotas consecutivas.

"Lo más preocupante es que el equipo colectivamente no logra enlazar, no logra funcionar en conjunto. A veces las individualidades sostienen un funcionamiento y muchas veces cuando no están hay un rendimiento de equipo, un colectivo que fluye y sostiene esa baja individual, pero en la U esto no pasa. Hubo muchos cambios de jugadores, un entrenador nuevo y no ha logrado ni siquiera mostrar una línea definida de juego. No solo se juega mal, es que tampoco se ve un fondo ni la idea que el mismo técnico expresó quería para la U", dijo Vargas en entrevista con El Mercurio.

Con respecto a la visión que tiene de Luis Roggiero, actual gerente deportivo de Azul Azul, 'Superman' aseguró que "con él hablé en su momento cuando él estaba en Independiente del Valle, cuando le prestamos a Gabriel Torres. Está su buen trabajo allí, pero ese es un proyecto absolutamente distinto al de la U, acá las urgencias son inmediatas. No quiero analizar al equipo ni a Roggiero, porque estuve en ese cargo. Siento que hay que ganar, pero a través de un fondo, el que por ahora no está... Uno estudia, se perfecciona, se capacita. Si nosotros no hubiésemos elegido bien con un presupuesto tan exiguo hubiese sido muy complicado. Se terminó jugando abajo por el promedio, pero en 2020, cuando pudimos trabajar íntegramente, dejamos tercera a la U con un presupuesto bajísimo. Armamos un equipo con muy poco dinero, terminamos terceros y logramos evitar el descenso. Deportivamente logramos el objetivo y financieramente también, porque se bajó el gasto".

"Espero que el equipo alcance un funcionamiento y empiece a ganar para que el grupo tenga más tranquilidad y comience a dar vuelta esta historia, porque se perdieron tres de cinco partidos, pero lo más preocupante es que no se encuentra una línea de juego. Me pongo en el lugar de los jugadores que llegaron y sus expectativas deben ser otras", añadió.

"No puedo opinar si este plantel está mal armado o no, porque habría que saber la idea con la cual se armó. Roggiero dijo que estaban conformes. Que los hinchas encuentren que los jugadores no están en un buen nivel es otra cosa. A lo mejor el plantel está bien armado, pero los jugadores quizás no están en su mejor versión y la idea del técnico no ha cuajado", complementó.