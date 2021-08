Sergio Vargas: Las declaraciones de Dudamel fueron como una puñalada en la espalda

El ex director deportivo de Azul Azul Sergio Vargas recordó el motivo por el cual dejó de tener comunicación fluida con el ex entrenador de Universidad de Chile Rafael Dudamel, luego que éste apuntó contra él y Rodrigo Goldberg mientras el cuadro "laico" atravesaba un complejo escenario en el torneo.

"Con Dudamel siempre teníamos comunicación fluida y me sorprendió cuando realizó esas declaraciones, porque podemos tener diferencias, pero uno las va hablando. No siempre un gerente deportivo coincide con un director técnico, pero normalmente se llega a un consenso. Esas declaraciones fueron como una puñalada en la espalda, a partir de ese momento no tenía sentido hablar con él", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo soy honesto con la persona que tengo al frente, podemos tener diferencias, pero soy honesto. Nosotros tuvimos una charla con los jugadores y luego con Dudamel, después hicimos ciertas actividades buscando generar un compromiso, tratando de comprender la situación en que estábamos, pero en ese sentido fue una deslealtad", agregó.

Vargas también recordó que el primer candidato para el banco azul cuando llegó Dudamel era Martín Lasarte, que "estaba arreglado, pero hubo un problema personal de él y no pudo llegar".

¿Cuál es el proyecto deportivo de la U?

Igualmente, el ex portero apuntó a la necesidad de aclarar cuál es el proyecto deportivo con que llegaron al club los nuevos propietarios: "Eso no lo hemos escuchado, no solo yo. Después empiezan a nombrar personas en puestos específicos sin saber cuál es el proyecto y primero uno debe presentar el proyecto y luego llenar los cargos con esos nombres".

"Ahora parece que el proyecto parece ligado a la persona, ahora está contratado Luis Roggiero, pero lo ideal es que venga a ser gerente del proyecto del club y no que diga 'este es mi proyecto', porque el día de mañana se va y se queda sin proyecto, a la U le ha pasado", recordó.

Vargas también realizó una autocrítica de su paso por el cargo, indicando que "en los dos años que estuvimos -junto a Rodrigo Goldberg- nunca logramos que el equipo tuviera la calidad de juego o funcionamiento colectivo que a la gente le agradara".

"Somos parte de la responsabilidad, me parece que eso tiene que ver con la gestión día a día del mensaje del entrenador, pero los entrenadores los fuimos eligiendo nosotros y ellos querían ese nivel de juego, era la idea en las charlas previas a incorporarse, pero también hay atenuantes, el momento complicado de la U peleando y luchando con el descenso, sin duda influía en la presión", dijo en nuestra emisora.

"Es muy meritorio lo que ha logrado Esteban Valencia en casi dos meses de trabajo y uno ve un avance. Es otra U a la de hace dos meses, le falta en confianza y nivel futbolístico, pero a medida que se dan resultados, el jugador se va soltando", complementó.