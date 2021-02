Sergio Vargas: Luis Jiménez es un gran jugador, pero hay un presupuesto y no podemos contar con él

Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile, descartó la contratación de Luis Jiménez por el presupuesto del club y señaló que buscarán alrededor de seis refuerzos para 2021. Además, habló sobre el retiro de Walter Montillo.

En diálogo con Directv, "Superman" señaló que "Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U".

Sergio Vargas: "Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la @udechile" #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/Oki3jhLoAR — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 20, 2021

Además, sostuvo que "la Copa Libertadores es una exigencia mayor. Debemos actuar rápido para completar la llegada de refuerzos. En pocos días debemos conseguir los fichajes que queremos, son cinco o seis jugadores que buscamos. Nuestra intención es pelear por el campeonato. Si logramos cerrar los refuerzos que queremos, iremos por el título del torneo nacional", agregando que la llegada de Marcelo Cañete está lista al igual que la continuidad de Osvaldo González.

Acerca del proceso de Rafael Dudamel, Vargas dijo que "tiene contrato vigente con la U. Estamos proyectando el año juntos. El equipo terminó bien el torneo. Hoy tiene la posibilidad de contar con nuevos jugadores, con las ideas que quiere el entrenador y las políticas deportivas del club".

Finalmente, sobre Walter Montillo aseveró que "era un factor importante para el equipo, uno de los líderes. Cuando anunció su retiro fue duro para todos, especialmente para él. Se dio cuenta lo importante que era para el grupo y logró superar ese momento. Yo hablé con él un par de días antes de que contara su retiro, le pedí que esperará, que se podía solucionar".