Sergio Vargas: Me resbala lo que pueda llegar a decir Johnny Herrera

El ex arquero de Universidad de Chile y actual director deportivo del club, Sergio Vargas, se refirió a las constantes críticas que recibe de su ex compañero Johnny Herrera y fue tajante al respecto.

"Herrera hace muchísimos años que viene criticando a mucha gente, incluyendo a otros ex jugadores. A Rivarola, a Víctor Hugo Castañeda, que son jugadores que dieron mucho por la U. No me molesta, para nada. Me resbala lo que pueda llegar a decir Johnny Herrera", dijo Vargas en entrevista con La Tercera.

"O sea, más que decirle en su cara, nosotros tuvimos una reunión en la que nos juntamos con (José Luis) Navarrete y (Rodrigo) Goldberg. Le comunicamos la decisión del club, que como directorio fue unánime, y le ofrecimos una despedida. Retiramos la camiseta 25. Él no aceptó la despedida, quería seguir jugando", añadió.

Vargas también tuvo palabras para el actual DT de la U, Rafael Dudamel, y comentó los motivos de su contratación: "La experiencia que tuvo en la selección de Venezuela, con la Sub 20 llegó a una final de un Mundial. Eso es algo importante pensando que llegó con Venezuela, no con Brasil. Fuimos averiguando, analizando la forma de jugar. Después de varias opciones, se decidió ir por él", contó antes de analizar el desempeño del equipo.

"Debemos mejorar el nivel futbolístico que tenemos actualmente. La gente de la U requiere de otra calidad futbolística, de poder lograr un mejor funcionamiento y sobretodo creo que nos falta poder generar circuitos de juego que nos permitan generarnos más situaciones de gol por partido. Somos un equipo al que no nos llegan mucho, pero como que nos falta la otra parte. En eso está trabajando Dudamel", expresó.