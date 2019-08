Sergio Vittor: La U necesita orden institucional, morir con una idea y no cambiar constantemente

El ex defensor de Universidad de Chile Sergio Vittor, actualmente en Banfield, se refirió al presente de los azules y aseguró que el club necesita "orden institucional".

En conversación con La Tercera, el zaguero dijo al ser consultado sobre cuáles son los problemas del cuadro universitario que "lo único que tengo claro es que tiene que haber un orden, una columna vertebral con ideales que todos respeten. La U tiene todo para salir adelante porque es un club bárbaro".

En la misma línea, el "Chino" indicó que "se fue (Frank) Kudelka y en lo deportivo siguió pasando lo mismo. Por ahí la solución era bancar a Kudelka y ordenar otro tipo de cosas. A eso apunto. A bancar un proyecto, a fijar una idea y sostenerla".

"Morir con esa idea y no cambiar constantemente. Eso mismo corría con (Afredo) Arias. Tenía que seguir Arias y terminar este campeonato. Luego, el club evalúa si quería seguir con su proyecto", señaló.

A su vez, Vittor negó los rumores sobre sus supuestos problemas con Arias y su negativa a usar GPS. "Esa es otra mentira de la que se habló. Me encanta ponerme el GPS y ver los datos, saber cuánto corrí, a qué velocidad, cuánto salté. Todos los días le preguntaba al profe que manejaba los GPS".

"Es un tema que me gusta, me interesa. Hasta he pensado en comprarme uno para mí. Lo que pasa es que lo que no saben lo tienen que inventar", apuntó.