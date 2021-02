Simón Contreras: Estamos tranquilos porque todo depende de nosotros

El joven jugador de U. de Chile Simón Contreras aseguró que en el plantel "laico" hay un ambiente de tranquilidad de cara al tramo final del Campeonato Nacional, pues el destino del equipo se encuentra en sus manos, tomando en cuenta que de ellos depende que eviten un partido por la permanencia e incluso consigan un cupo en algún torneo internacional.

"Vamos a ver el partido de Coquimbo contra Cobresal. Hay que estar atentos como cualquier partido del campeonato, pero sea cual sea el resultado, tenemos la posiblidad de que todo está en nuestras manos y dependiendo de lo que pase hoy también. Estamos tranquilos por esa parte, dependemos de nosotros", señaló este jueves.

De acuerdo a sus dichos, en el club, la semana pasada fue "complicada e intensa, pero tuvimos conversaciones como todas las semanas con el entrenador, que sabe cuándo ponerse más cercano con los jugadores. El decide qué semanas son para estar así o más distante. El puso de su parte, pero seguimos igual con las ganas de sacar esto en nuestras manos".

Sobre sus actuaciones en el primer equipo sostuvo que "con el paso de los minutos que he disputado en los primeros minutos que jugué, me fueron dando confianza para aportar más con mi juego. Es una situación un poco más compleja que estar jugando en un ambiente normal, pero estoy preparado y taratando de hacer lo que puedo aportar".

"Es porque estoy preparado y es por lo que vengo entrenando, me pudo tocar la opción a mí como a cualquier compañero y hay que estar preparado para cumplirlo de buena forma, en estos momentos lo he hecho bien, pero me juego la opción para poder seguir jugando el campeonato que viene", apuntó.

También fue consultado sobre qué desea que suceda en su futuro profesional y manifestó que "me estoy tomando las cosas poco a poco, enfocado en lo que nos toca, que son las tres finales que quedan, pero me gustaría seguir jugando en la U y tratar de ganarme un puesto".

Acerca del próximo rival dijo que "todos sabemos las individualidades de Unión Española, que aprovechan muy bien, pero tenemos un plan de partido y si lo cumplimos, más las ganas de ganar, seguro lo resolvemos".

La U enfrenta a Unión Española este sábado, desde las 19:15 horas en el Estadio Nacional.