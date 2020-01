Soteldo: Si no quieren que hable mal de la U, que no me busquen la lengua

El venezolano Yeferson Soteldo se refirió al cruce de palabras que tuvo en redes sociales con un hincha de Universidad de Chile, a quien le respondió un comentario con tono irónico asegurando que "cuando me fui (de la U) casi se van al descenso, disculpa por irme".

En conversación con La Tercera, el extremo dijo sobre el incidente que "son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no salí de la mejor manera con el club, así que no le doy mucha importancia a esas cosas".

"A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua", aseveró.

Al ser consultado por cómo fue su partida de los azules, el "llanero" no quiso entrar en detalles y afirmó que "ahorita estoy aquí y solo quiero pensar en el Preolímpico".

Tampoco le quiso responder a Gonzalo Espinoza, quien señaló que es mejor no darle pantalla al ariete y que "la gente que no está acá no nos importa", asegurando que "no me interesa entrar en polémicas".

Soteldo fue incluido en la nómina de la selección venezolana sub 23 que disputa el Preolímpico en Colombia, en donde integran el Grupo A junto a la Roja. El choque entre ambos equipos está programado para este martes a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Sobre el partido que sostendrán ante los nacionales, el extremo indicó que "para mí siempre es especial jugar contra Chile, sobre todo por el país, que me dio muchas cosas. Siempre lo digo, estoy muy contento de haber pasado por ese país tan lindo".

"Disfruté mucho allá, tengo dos hijos chilenos muy hermosos, y la verdad que para mí es un placer jugar contra Chile. Ellos van por Chile, yo juego por Venezuela, y ojalá sea un partido muy lindo y que todos los sepamos disfrutar", apuntó.