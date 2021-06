Tendrá despedida: Rafael Dudamel dirigirá ante Palestino su último partido como DT de la U

El entrenador venezolano Rafael Dudamel tendrá su despedida de Universidad de Chile el próximo sábado, pues dirigirá el partido que los azules afrontarán ante Palestino por la décima fecha del Campeonato Nacional 2021, según detalló Al Aire Libre en Coopertiva.



Aunque tras la derrota frente a Audax Italiano del recién pasado lunes se tomó la decisión de que el ex portero no seguirá el mando del equipo, su salida no será inmediata.

Así, Dudamel tendrá la oportunidad de depedirse de sus jugadores el próximo sábado a las 15:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Mientras tanto, Azul Azul trabaja en buscar un reemplazante para el venezolano y los nombres que emergen con fuerza son los de Gutavo Costas, Francisco Meneghini y Alexander Medina.