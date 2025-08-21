Terror en Avellaneda: agreden a miembro de la U de Chile en la tragedia de Independiente

El Independiente vs U de Chile, que debía definir el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, terminó convertido en una de las noches más violentas y oscuras que recuerde el fútbol sudamericano. Lo que comenzó como un partido de fútbol se transformó en una batalla campal con heridos, corridas, más de 300 detenidos y la cancelación definitiva del duelo.

En medio de ese infierno, la violencia no solo golpeó a los hinchas en las tribunas, sino que también alcanzó al propio cuerpo técnico azul: un miembro del staff de Gustavo Álvarez fue brutalmente agredido por plateístas locales e incluso intentaron robarle en plena platea del estadio Libertadores de América.

🔴 El origen del caos: bandera robada y un estadio sin protección

El conflicto se desató en la tribuna Pavoni Alta cuando barristas de la U de Chile robaron una bandera del Rojo. Ese hecho fue la chispa que encendió la violencia: desde el sector visitante comenzaron a lanzar proyectiles —butacas, piedras, palos e incluso objetos insólitos como un inodoro y una bomba de estruendo— hacia los hinchas de Independiente que estaban abajo, sin ningún tipo de red de seguridad ni resguardo policial.

La voz del estadio exigió reiteradas veces que los chilenos desalojaran el sector, advirtiendo sanciones, pero la violencia solo escaló. A los dos minutos del segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el encuentro. Pese a la demora y a que los jugadores pedían calma, la policía bonaerense —650 efectivos— nunca intervino, supuestamente por decisión de la Conmebol.

Cuando parecía que los visitantes comenzaban a retirarse y que el partido podía reanudarse, llegó lo peor: la barra de Independiente irrumpió en el sector visitante y atacó ferozmente a los pocos hinchas azules que quedaban. Algunos resultaron apuñalados y uno terminó cayendo desde lo alto de la tribuna al vacío.

😡 Los minutos de terror del staff azul

En paralelo a la barbarie en las gradas, Matías Cruz —analista de video y parte del cuerpo técnico de Gustavo Álvarez— vivió su propio calvario en la zona de plateas.

El staff azul fue ubicado en un sector destinado a la transmisión oficial, justo enfrente de los hinchas visitantes. Allí comenzaron a recibir hostigamientos de los plateístas locales, que pronto pasaron a las agresiones físicas. Cruz terminó golpeado en plena labor profesional, en medio de la descontrolada jornada.

Lo más grave ocurrió después: al notar que el grupo vestía ropa oficial de la U, los agresores intentaron robarles sus pertenencias a plena vista de todos, en un episodio que expone nuevamente la ausencia de seguridad en Avellaneda.

📢 Desde Universidad de Chile confirmaron los hechos a Bolavip, aunque aclararon que todos los integrantes del staff se encuentran en buen estado físico tras la pesadilla vivida.

⚠️ Un escándalo con repercusiones internacionales

El ataque al cuerpo técnico se suma a la lista de hechos que llevaron a Conmebol a cancelar el partido. La organización ya envió los primeros informes a Asunción, donde la Comisión Disciplinaria definirá las sanciones en los próximos días.

La U, que estaba con la clasificación en el bolsillo tras el empate 1-1 (global 2-1), arriesga desde multas económicas millonarias hasta la derrota 3-0 por secretaría, lo que significaría su eliminación inmediata.

En Chile, la ANFP emitió un duro comunicado responsabilizando a Independiente y solidarizando con los hinchas heridos. En Argentina, en tanto, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia, acusándolos de incompetencia y convivencia con las barras.

📣 Lo ocurrido en Avellaneda sigue sumando capítulos de horror: ahora la violencia alcanzó hasta al cuerpo técnico azul. Revisa todas las reacciones y la cobertura completa en Al Aire Libre.