Thomas Rodríguez: El haber ganado facilita el buen funcionamiento

El atacante de Universidad de Chile Thomas Rodríguez se mostró esperanzado en que los triunfos consecutivos ayudarán al elenco azul a jugar mejor en las próximas fechas y así mantenerse en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional.

"Creo que hay una evolución en el juego. Obviamente ganar da confianza al equipo tanto en lo individual como en lo colectivo, y ganar nos facilita llegar a un juego más fluido. Van de la mano los triunfos y el buen funcionamiento, así es que estamos tranquilos, porque sabemos que esto recién comienza", expresó Rodríguez en conferencia de prensa.

Respecto a su nivel personal, el argentino-chileno expresó que "hay una linda competencia, con varios jugadores por puesto que entrenan día a día para ganarse un lugar en el equipo. A mí me ha tocado jugar, ser titular, pero no me quedó ahí y siempre estoy pensando en el fin de semana para tener un lugar en el once, o sumar la mayor cantidad de minutos. Más allá del lugar, en la cancha o en la banca, todos debemos aportar".

De hecho, Rodríguez comentó la posibilidad de ser el acompañante de Joaquín Larrivey como segunda punta en reemplazo del lesionado Angelo Henríquez.

"Me siento cómo acompañante de Larrivey, y para eso trabajo todos los días, para estar a disposición del cuerpo técnico. Es una posición que me acomoda y los últimos seis meses en La Calera lo hice ahí y los resultados fueron buenos, y estoy a disposición del entrenador", comentó.

Además, Rodríguez fue consultado respecto a la posibilidad de que vuelva el público a los estadios y aseguró que lo primero es la salud, aunque aclaró que su sueño es jugar por la U con hinchas en las gradas.

"Si realmente las personas que están encargadas de la salud de la gente creen que están preparadas, bien. Uno de mis sueños es jugar con esta camiseta con todo el público de la U, pero no se puede pasar por encima de las autoridades porque siempre el tema médico es primordial"; dijo.

"Se está vacunando a un ritmo importante y tengo ilusión de que eso nos devuelva no solo el fútbol, sino una vida más normal", añadió.