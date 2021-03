Thomas Rodríguez: Es un sueño llegar a la U, estoy feliz porque tenemos desafíos importantes

El delantero Thomas Rodríguez mostró su felicidad por llegar como refuerzo a Universidad de Chile, asegurando que se trata de un "sueño" y que no le complican las comparaciones con su padre Leonardo Rodríguez, quien brilló en la década de los '90 en el club.

"La verdad es que es un sueño cumplido para mí. Ahora toca la parte más linda que es comenzar con la parte del trabajo y desde hoy mismo empezar a entregar todo para ganarme un lugar en el equipo", dijo en conferencia de prensa.

Además, comentó que en lo personal "me siento muy bien, no he parado de entrenar", comentando en la misma línea que "me siento listo y a disposición del cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy muy feliz porque tenemos desafíos importantes".

Sobre su lugar en la cancha, el ex Unión La Calera dejó en claro que "la posición que me pone más cómodo es de extremo por las bandas. Creo que voy creciendo y me voy desarrollando para jugar por todo el frente de ataque".

Finalmente se refirió a la comparación con su padre: "Nosotros somos muy diferentes, mi padre era un "10" clásico, un enganche y yo me siento más cómodo jugando por las bandas, como dije. La relación con mi padre es diaria, estamos en contacto todo el tiempo".

Finalmente dijo que "estando en la U puedo estar más cerca de la selección, el año pasado me tocó ser convocado alguna vez (en un microciclo). Mi idea es tener un rendimiento lo más alto posible, para darle alegría en el club en que estoy y como consecuencia llegará una citación a la selección, si uno hace las cosas bien".

Rodríguez jugará junto a la U la Copa Libertadores, en la que debutarán el próximo miércoles ante San Lorenzo por la fase 2, mientras que en el Campeonato Nacional lo harán en el último fin de semana de marzo.

Revisa la presentación completa de Thomas Rodríguez junto a Nahuel Luján: