Toselli y la mala racha de la U: No es primera vez que vivimos algo así y queremos revertirlo

El arquero Cristopher Toselli, que tuvo su primera titularidad con Universidad de Chile este viernes en la derrota ante Unión La Calera, enfatizó en que tienen que saber cómo revertir la mala racha que atraviesan porque son situaciones "que ya se han vivido anteriormente".

Tras el encuentro en el "Nicolás Chahuán" el guardameta expresó en zona mixta que: "Es evidente que no podemos estar contentos porque son situaciones amargas como esta que pasamos. No es primera vez que vivimos cosas así como club y los más grandes deben mostrar madurez y experiencia, son situaciones que queremos revertir".

"Perder nunca es bueno y más en la situación que estamos, juguemos el Superclásico la próxima fecha o cualquier otro partido", apuntó.

Respecto a cómo estos resultados negativos puedan afectar la continuidad del técnico Mauricio Pellegrino el portero señaló que: "Nosotros estamos al 100 por ciento con él, yo no soy quién para dar una respuesta sobre si debe seguir o no. Queremos salir de esta situación que no nos gusta".