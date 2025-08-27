“Trabaja para la galería”: Marcelo Díaz recibe un dardo inesperado antes del Superclásico

La conferencia de Marcelo Díaz no pasó desapercibida en la antesala del Superclásico. La frase del capitán azul —“¿Por qué están mirando para abajo?”— cayó como provocación en el mundo Colo Colo, generando reacciones inmediatas. Ahora, un histórico albo lanzó un dardo que calienta aún más la previa del duelo más esperado del fútbol chileno.

📢 La crítica contra Marcelo Díaz

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex delantero de Colo Colo, Patricio Yáñez, apuntó directamente al mediocampista:

“Lo de Marcelo Díaz hablaba de su gente, el público, yo creo que ninguno es distinto, son todos iguales. Si revisas el historial, Marcelo Díaz trabaja para la galería, pero no tiene mayor importancia, es una tocada de oreja, no es algo tan complejo”.

⚽ Un gesto que encendió la polémica

El contexto es clave. Colo Colo vive un presente irregular en el Campeonato Nacional, mientras la U pelea arriba en la tabla. Para muchos en Macul, la frase de “Chelo” fue una burla al mal momento albo, lo que explica la reacción inmediata de exfiguras como Yáñez.

Pero no fue el único conflicto. A horas del clásico, Javier Correa también le contestó con dureza:

“Después hablamos de paz, de que tenemos que ser ejemplo, después dicen ser diferente, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron (...) Yo soy muy directo y no tengo problema en decírselo en la cara. No hay que vender humo”.

⏪ Marcelo Díaz vs Javier Correa: un historial lleno de choques

La tensión entre Díaz y Correa no es nueva. Todo comenzó el torneo pasado, cuando la U rompió la racha negativa en el Monumental. Tras ese triunfo, se filtró un video del camarín azul con el capitán arengando a sus compañeros: “Disfruten verlos llorar”.

La respuesta de los albos llegó meses después, cuando celebraron el título: Correa lanzó con ironía frente a las cámaras: “¿Sabes quién cruzó América después de Colón? Nadie se acuerda del segundo. A llorar a la iglesia, somos campeones, la tienen recontra adentro”.

Ese cruce dejó heridas abiertas y explica por qué cada gesto o declaración entre ambos jugadores vuelve a encender la mecha.

👉 ¿Qué dijo Marcelo Díaz en la previa del Superclásico?

El capitán azul lanzó: “¿Por qué están mirando para abajo?”, frase interpretada en Colo Colo como una provocación.

👉 ¿Cuándo se juega el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?

El duelo Colo Colo vs U de Chile será este domingo en el Estadio Monumental, a partir de las 15:00 horas con arbitraje de Cristián Garay, acompañado por Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes.

La planilla arbitral la completan Hector Jona, como cuarto árbitro, mientras en el VAR dirán presente Diego Flores y Eric Pizarro.

