Tribunal de Disciplina resolvió darle dos fechas de castigo a Angelo Henríquez

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió darle dos fechas de castigo al delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez por la expulsión en el Superclásico y los insultos consignados por el juez Eduardo Gamboa.

Según informó el árbitro el jugador "luego de exhibirle la tarjeta, se viene hacia mí y me tira de la camiseta, me insulta diciendo: Siempre nos robas a nosotros concha de tu madre".

Ante esto, el Tribunal resolvió castigar al futbolista con dos partidos, uno por la roja y otro por sus dichos, por lo que recién volverá en la fecha 16 del Campeonato Nacional 2019 si es que continúa en la U en el segundo semestre. Eso sí, antes puede disputar la Copa Chile con el elenco laico.

Henríquez, en tanto, tras dejar el Tribunal negó tajantemente haber insultado a Gamboa. "Vine a defenderme porque nunca insulté al árbitro. Todo lo demás lo asumo. Siendo honesto, si le hubiese dicho eso a Eduardo me hubiese disculpado con él porque no es una reacción adecuada, pero eso nunca se lo dije y estoy arrepentido de mi reacción, y sólo quiero aclarar eso", expresó.

"Al final fue por eso mi reclamo, al que realmente le dije que la tarjeta roja era para los dos, pero al final es él quien decide. No fue más que eso, aunque obviamente estuvo mal de mi parte reaccionar de esa forma y golpear a un rival, pero nunca hubo un insulto al árbitro", agregó.

Sobre su futuro en la tienda laica, el ex Dinamo Zagreb dijo estar "tranquilo en la U, debo seguir trabajando bien. Me queda tiempo de contrato y en estos momentos sólo pienso en la U... No quiero salir de acá, si lo hago será por buen rendimiento y para ir a un lugar mejor".