U de Chile reporta evolución de hinchas heridos en Avellaneda: uno sigue en cuidados intensivos

La Universidad de Chile ha estado informando el estado de sus hinchas heridos y detenidos en Argentina. Esta mañana, entregaron un parte médico sobre 12 fanáticos que fueron atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde ocho de ellos recibieron el alta médica. Además, hay dos pacientes que podrían ser dados de alta hoy.

La situación más preocupante corresponde al hincha que cayó desde la altura y que actualmente se mantiene en terapia intensiva con evolución favorable.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, había explicado anoche que "hay una persona que está intubada, que está en el quirófano y ese es el más grave de todos. Es el de caída de altura", aunque descartó víctimas fatales en los tres hospitales donde fueron trasladados los heridos.

Cabe recordar que los incidentes se desataron cuando hinchas de Independiente invadieron la tribuna visitante después que simpatizantes de la U lanzaran objetos hacia una de las localidades del Rojo. La violencia escaló dramáticamente en el segundo tiempo, obligando al árbitro a suspender el encuentro que estaba empatado 1-1.



