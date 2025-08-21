Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile reporta evolución de hinchas heridos en Avellaneda: uno sigue en cuidados intensivos

Los dirigentes azules actualizaron el estado de salud de los hinchas agredidos en Argentina tras la brutal agresión por parte de los barristas de Independiente.

Foto: U. de Chile U de Chile reporta evolución de hinchas heridos en Avellaneda: uno sigue en cuidados intensivos
Magdalena López Castro
Llévatelo:

La Universidad de Chile ha estado informando el estado de sus hinchas heridos y detenidos en Argentina. Esta mañana, entregaron un parte médico sobre 12 fanáticos que fueron atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde ocho de ellos recibieron el alta médica. Además, hay dos pacientes que podrían ser dados de alta hoy. 

La situación más preocupante corresponde al hincha que cayó desde la altura y que actualmente se mantiene en terapia intensiva con evolución favorable.

🏥 El detallado reporte médico de los hinchas azules

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, había explicado anoche que "hay una persona que está intubada, que está en el quirófano y ese es el más grave de todos. Es el de caída de altura", aunque descartó víctimas fatales en los tres hospitales donde fueron trasladados los heridos.

Cabe recordar que los incidentes se desataron cuando hinchas de Independiente invadieron la tribuna visitante después que simpatizantes de la U lanzaran objetos hacia una de las localidades del Rojo. La violencia escaló dramáticamente en el segundo tiempo, obligando al árbitro a suspender el encuentro que estaba empatado 1-1.

 


Imagen foto_00000002
Michael Clark con el director ejecutivo del Hospital Fiorito de Avellaneda, Dr. Luis López. Foto: U. de Chile.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U?

En Al Aire Libre podrás encontrar toda la información actualizada sobre Universidad de Chile y el seguimiento de este caso que ha conmocionado al fútbol sudamericano.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Universidad de Chile